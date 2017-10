Foto-foto DLH Road to School di SMP Negeri 3 Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA Siswa-siswi SMP Negeri 3 Pontianak mendengarkan pemaparan dari tim DLH Road To School pada kegiatan DLH Road To School yang dilaksanakan di SMPN 3 Pontianak, jalan Kalimantan, Pontianak, Kalbar, Jumat (13/10/2017) pagi. DLH Road To School ini adalah program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Pontianak dalam upaya percepatan sekolah di kota Pontianak menjadi sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan program kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk menjadikan sekolah yang berkarakter dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan oleh Kabupaten/kota dan provinsi secara berjenjang pada satuan pendidikan dasar dan menengah serta madrasah negeri maupun swasta. Di kota Pontianak peserta sekolah Adiwiyata ada 116 sekolah, 72 sekolah diantaranya sudah mencapai sekolah Adiwiyata kota, provinsi dan nasional serta menuju sekolah Adiwiyata mandiri. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA Siswa-siswi SMP Negeri 3 Pontianak mengumpulkan uang receh pada kegiatan DLH Road To School yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Pontianak di SMPN 3 Pontianak, jalan Kalimantan, Pontianak, Kalbar, Jumat (13/10/2017) pagi. Melalui program Recehan Lingkungan, DLH kota Pontianak mengajak seluruh siswa-siswi dan warga sekolah lainnya untuk mengumpulkan uang receh sisa uang jajan yang tidak termanfaatkan untuk dikumpul bersama-sama yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dan pelestarian lingkungan. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA