Bikin Ngakak! Bule Ini Nama Akunnya 'Susah', Kesal di Tag Terus Sama Orang Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Kelakuan warganet masa kini ada-ada aja.

Namun ada yang kadang warganet tak sadari, kelakuan tersebut malah buat susah orang lain.

Nah, bule ini dengan nama akun Instagram @Susah kesal banget sama orang Indonesia.

Kenapa? ternyata namanya banyak di tag oleh warganet Indonesia.

Kalau di Indonesia kan ya namanya 'susah' artinya sama dengan 'sulit'.

Tapi nama 'susah' di negara lain bisa jadi nama orang.

Hal ini jadi perbincangan oleh netizen.

Awalnya, akun bernama @Susah tersebut menuliskan bio di Instagramnya dengan "Dear Indonesia, stop tagging me in your photos."

Kemudian netizen kembali melacak.

Kemudian akun @ninasubki memposting capturean akun @susah tersebut.

Bionya kembali berganti menjadi "Dear Indonesia, I'm Your Difficult Friend"

Hal ini lalu mengundang kekocakan netizen Indonesia.

annryaa: Ya allah qu ngaqaque so hard~

halosiska: sama banget, aku suka kena tag random, username Instagramku : seketika :(((

hendikian: tagar #susah ada yang bikin juga apa ya??

Ada-ada aja ya..