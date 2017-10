Pelesetkan Lagu Terkenal, Video Klip Band Arab Saudi Ini Viral di Medsos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah video kover dari sebuah band asal Arab Saudi mendadak viral.

Rekaman itu berisi kover lagu terkenal Steppenwolf berjudul 'Born to Be Wild' dan diubah jadi senandung perayaan untuk 'Wanita Arab Saudi Mengemudi'.

Baru-baru ini Raja Arab Saudi, Raja Salman, akhirnya menandatangani sebuah dekrit kerajaan yang mengizinkan perempuan di negara itu mengemudi.

Keputusan bersejarah itu tak hanya dirayakan oleh wanita di negeri itu tetapi juga orang-orang di seluruh dunia.

Sejak dekrit itu disetujui banyak wanita terdorong belajar mengemudi.

Seperti dilansir Tribunstyle.com dari Indianexpress.com, Minggu (8/10/2017), bahkan beberapa produsen mobil menggelar penawaran khusus mobil bagi kaum hawa di negara tersebut.

Sedangkan band Arab populer 'Most of Us' memiliki lagu spesial untuk merayakan legalitas perempuan untuk mengemudi itu.

Lagu terbaru mereka menciptakan sebuah kover lagu dai band terkenal Steppenwolf berjudul 'Born to Be Wild' untuk diubah menjadi 'Wanita Saudi Mengemudi'.

Dalam video yang belakangan viral menunjukan dua orang pria mengenakan pakaian tradisional Saudi berada di mobil yang dikendarai oleh seorang sopir wanita.

Kemudian pria itu menyanykan lagu yang berisi lirik yang cukup unik dalam berbahasa Arab dan Inggris.

"Ya, wanita akan mewujudkannya."

"Ambil kemudi dengan pelukan cinta."

"Tidak ada lagi supir, Uber atau taksi, untuk mengantarmu ke mana saja."