Nostalgia Lagu-Lagu F4 Yang Nempel Banget di Telinga, Idola Jaman Dulu Banget Nih

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Siapa yang gak tahu F4? anak-anak 90an pasti tahu banget nih sama mereka.

F4 adalah grup penyanyi dari Taiwan yang beranggotakan Jerry Yan, Vic Zhou, Ken Chu, dan Vanness Wu.

Mereka pertama kali dikenal lewat serial drama Meteor Garden yang ditayangkan sekitar tahun 2001. Kamu waktu itu umur berapa?

F4 sendiri punya banyak lagu-lagu yang ngehits pada jamannya. Yuk nostalgia

1. Liu Xing Yu

Siapa yang gak tahu lagu yang satu ini. Liu Xing Yu akhir-akhir ini kembali jadi perbincangan karena ada lagu populer Indonesia yang memiliki sedikit kemiripan nada dengan lagi tersebut.

2. Jue Bu Neng Shi Qu Ni

Oh Baby Baby Baby

My Baby Baby

Wo Jue Bu Neng Shi Qu Ni

Hihihi, lagu ini punya lirik dan nada yang melekat banget nih ditelinga. Masih sering gak denger lagu ini?

3. Yan Hou De ji Jie

Agak lebih ballad nih dibanding dua lagu di atas tapi tetep sempat ngehits di zamannya.

4. Di Yi Shi Jian

Kehangatan dari video musiknya begitu terasa. Meski gak seterkenal Liu Xing Yu tapi lagu ini tetep jempol deh.

5. Can't Help Falling In Love

Lagu ini merupakan ost film Lilo & Stitch versi mandarin. Musiknya asik, yang nyanyi ganteng-ganteng.

Gimana-gimana jadi ingat zaman dulu gak guys? rinduya.

