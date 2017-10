IHSG Ditutup Turun 22,97 Poin Dilevel 5882

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Reliance Sekuritas Indonesia Tbk merilis mayoritas indeks saham di Asia ditutup bervariasi dimana Indeks Nikkei (+0,28%), TOPIX (+0,10%), Shanghai (+0,33%), KOSPI (+1,00%) menguat sedangkan HangSeng (-0,36%) dan IHSG (-0,39%) ditutup turun.

Data pertumbuhan pesanan alat-alat mesin di Jepang tumbuh cukup signifikan 45,3% dari 36,3% ditahun ini dan pesanan mesin tahunan naik signifikan 4,4% dari -7,5% menjadi pendorong penguatan saham-saham manufaktur di Jepang.

Branch Manager PT Reliance Sekuritas, Riza Juliandri mengatakan IHSG (-0,39%) ditutup turun 22,97 poin dilevel 5882 dan lagi-lagi indeks infrastruktur (-1,62%) memimpin pelemahan dimana saham TLKM (-2,87%) tersungkur setelah sejak awal bulan investor asing tercatat net sell pada saham ini cukup besar dan EXCL (-4,68%) yang juga ditutup melemah signifikan.

Sedangkan indeks sektor aneka industri (+0,43%) menjadi penahan dengan ditutup menguat. Aktifitas investor asing pun masih tercatat net sell cukup tinggi dilevel Rp 800,95 miliar.

Sementara indeks saham di Eropa dibuka terkonsolidasi didorong polemik catalonia dengan deklariasi independen di Spanyol sedangkan Greenback menguat seiring aksi tunggu investor pada pertemuan the fed. Indeks Eurostoxx (+0,05%), FTSE (-0,13%) dan DAX (+0,04%) sedikit berubah.

Sentimen selanjutnya investor akan terfokus pada implikasi hasil pertemuan The Fed pada prospek kebijakan dan suku bunga di AS, Tingkat pinjaman baru di Tiongkok hingga tingkat inflasi dan Indeks harga produsen di AS yang diekspektasikan mengarah pada pertumbuhan.

IHSG bergerak terus tertekan dan kali ini terkonfirmasi breakout MA20 sebagai supportnya. IHSG menguji support MA50 dilevel 5863 sebagai tahanan terakhir sebelum menuju level 5800.

Indikasi stochastic mulai melandai pada area dekat jenuh jual dengan artian signal reversal hingga golden-cross mulai terlihat namun dari segi momentum IHSG saat ini cenderung bearish yang tersignal pada indikator RSI.

"Diperkirakan IHSG masih akan bergerak mixed mencoba rebound pada level MA50 dengan range pergerakan 5863-5902. Saham-saham yang masih dapat diperhatikan diantaranya ASRI, BBNI, INDY, TLKM, WSKT, ADHI, AGRO, KAEF, SMBR," ujarnya.