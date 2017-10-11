Tribun Drone Foto
Aktivitas Transportasi Air di Sungai Kapuas Pontianak Tampak dari Ketinggian
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak
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