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Aktivitas Transportasi Air di Sungai Kapuas Pontianak Tampak dari Ketinggian

Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore.

Aktivitas Transportasi Air di Sungai Kapuas Pontianak Tampak dari Ketinggian - kapal-di-sungai-kapuas_20171011_221741.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Aktivitas Transportasi Air di Sungai Kapuas Pontianak Tampak dari Ketinggian - kapal-di-sungai-kapuas_20171011_221843.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Aktivitas Transportasi Air di Sungai Kapuas Pontianak Tampak dari Ketinggian - kapal-di-sungai-kapuas_20171011_222001.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Aktivitas Transportasi Air di Sungai Kapuas Pontianak Tampak dari Ketinggian - kapal-di-sungai-kapuas_20171011_222112.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah kapal di pelabuhan rakyat Pasar Kapuas Indah Pontianak, Jalan Kapten Marsan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/10/2017) sore. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

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Tags
Kapal
Sungai Kapuas
Pontianak
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Rizky Zulham
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