Produser Hollywood ini Lakukan Pelecehan Seksual Para Staf Perempuan Selama 30 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, HOLLYWOOD - Produser Film terkenal di Hollywood, Harvey Weinstein, dituduh melakukan pecelehan seksual selama hampir 30 tahun.

Pelecehan seksual itu menimpa para staf perempuannya. Harvey akhirnya dipecat dewan direksi perusahaannya.

Para Direktur Weinstein Company mengatakan bahwa karena perilakunya, Weinstein diepcat sesegera mungkin.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada hari Minggu (8/10) oleh Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg dan Tarak Ben Ammar.

Weinstein sendiri juga sudah diberitahu kabar pemecatan tersebut.

Pendiri rumah produksi Miramax dan Weinstein Company sudah menelurkan sejumlah film

peraih Oscar.

Di antaranya Shakespeare in Love , The King's Speech and The Artist .

Menyusul laporan New York Times tentang klaim pelecehan tersebut, pria berusia 65 tahun tersebut meminta maaf dan mengungkapkan rencananya untuk mengambil cuti.

"Cara saya berperilaku terhadap rekan-rekan kerja di masa lalu telah menyebabkan sakit hati, dan saya dengan tulus meminta maaf atas semua itu," kata Weinstein.