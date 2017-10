Posting Siswi SMKN 6 Dirampok, Begini Reaksi Warganet

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Hasyim Ashari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seorang warganet, Uli Ohh Uli, memposting perampokan yang diduga dialami siswi SMKN 6 Pontianak, Selasa (10/10/2017) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Baru saja terjadi perampokan HP di Jalan 28 Oktober sekitar jam 5.58, di halaman Sekolah SMK. Dengan modus berpura-pura mencari temannya,” tulis Uli Ohh Uli.

Ia menjelaskan si pelaku kemudian meminta tolong korban untuk mengirimkan SMS kepada temannya.

Korban pun selanjutnya mengeluarkan handphone miliknya.

“Setelah si korban SMS dan si pelaku menyebutkan no hp nya, tetapi no yang disebuti lebih. Lalu korban bertanya, Bang, No hp nya ko' lebih. Tiba'-tiba si pelaku yang sdah brdiri di atas motor ny merampas hp si korban,” tulisnya.

Namun, pelaku gagal merampas hp tersebut. “HP tersebut tidak dapat diambil, dan si pelaku memukuli badan dan muka si korban habis-habisan hingga terjatuh. Mukanya mengenai lantai. Bibir dan keningnya luka-luka,” tulis Uli Ohh Uli.

Ia juga memposting seorang siswa duduk sambil menelpon seseorang. Siswi tersebut masih mengenakan seragam.

