Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa - Wales Tersingkir Tragis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga terakhir babak Kualifikasi Piala Dunia 2018 Grup D zona Eropa menjadi satu yang paling seru karena sebelumnya belum ada negara yang berhasil memastikan diri lolos ke putaran final di Rusia 2018.

Pertandingan matchday terakhir Grup D yang mempertemukan antara Moldova vs Austria, Serbia vs Georgia, dan Wales vs Republik Irlandia telah berakhir.

Uniknya, ketiga pertandingan tersebut berakhir dengan skor identik, 1-0.

Tiga tim yang berhasil meraih kemenangan pada matchday terakhir ini adalah Austria, Republik Irlandia, dan Serbia.

Hasil ini membuat Serbia keluar sebagai juara Grup D dengan koleksi 21 poin.

Nemanja Matic dkk pun berhasil memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2018.

Gol kemenangan Serbia berhasil dicetak Aleksandar Prijovic pada menit ke-74 dengan memanfaatkan umpan silang dari Aleksandar Mitrovic.

Sedangkan pada pertandingan menentukan lainya yang mempertemukan Wales dan Republik Irlandia berhasil di menangi oleh tim tamu.

Gol semata wayang Rep Irlandia pada pertandingan ini dicetak oleh gelandang West Bromwich Albion, James McClean, pada menit ke-57.

McClean berhasil melepaskan tembakan voli dari dalam kotak penalti yang sukses memperdayai kiper Wales, Wayne Hennessey, setelah mendapatkan umpan silang dari Jeff Hendrick.

Hasil ini membuat Rep Irlandia berhasil menyingkirkan Wales dalam perebutan posisi kedua untuk berlaga di babak play-off.

Sedangkan pada pertandingan lainnya di Grup D, Austria yang sudah tidak memiliki peluang lolos berhasil meraih kemenangan hiburan atas Moldova berkat gol dari Louis Schaub pada menit ke-69.

Hasil lengkap matchday ke-10 babak Kualifikasi Piala Dunia 2018 zina Eropa Grup D: