Tukar Uang Aisng ke BI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bun, mohon infonya apa Bank Indonesia (BI) melayani penukaran mata uang asing?

Penukaran Hanya Bisa di Money Changer

Untuk penukaran mata uang asing, tidak bisa dilakukan di Bank Indonesia.

Kalau ingin melakukan penukaran mata uang asing tersebut lebih tepatnya di money changer.

Money Changer Pontianak antara lain dapat ditemui di

1. Dian Semesta, Jl Agus Salim No 16

2. Gapura Mas Perkasa, Jl Tanjungpura No 20

3. Gemilang, Jl Diponegoro No 19

4. Haji La Tunrung, Jl Diponegoro No 163

4. Surya Mandiri Eka Jaya, Jl Tanjungpura No 18

5. Uni Sarana Dana, Jl Juanda Blok BB No 40

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih

Humas Bank Indonesia perwakilan Kalbar