Paling Anyar dari Smartfren, Ini Keunggulan MiFi M5

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perangkat MiFi M5 tak hanya berfungsi sebagai perangkat WiFi untuk jaringan internet 4G LTE Smartfren. Tapi juga punya fitur lain yang tak kalah menarik.

"MiFi M5 ini bisa dibilang cukup istimewa. Fungsinya tak hanya sekedar untuk perangkat WiFi saja, tapi juga bisa laksanakan fungsi lain," ujar Supervisor Gallery Smartfren Pontianak, Dwi Fajar Ramadhoni (34), Senin (09/10/2017).

Beberapa fitur fungsi tambahan ini, katanya, di antaranya yakni bisa digunakan sebagai powerbank. Sehingga bisa jadi simpanan daya bagi pengguna smartphone saat dibutuhkan.

Selain itu, juga bisa digunakan untuk USB On The Go (OTG). "Tinggal dicolokkan ke slot USB-nya, nanti data bisa ditransfer ke perangkat manapun via jaringan WiFi-nya," jelasnya.

Fitur lain yang tak kalah menarik dan dibutuhkan konsumen, katanya, perangkat satu ini juga bisa disetting limitasi penggunaan datanya. Sehingga penggunaan data tidak kebablasan.

"Tapi kalau mau, bisa juga disetting untuk digunakan beberapa orang sekaligus. Bisa sampai untuk 32 orang, tanpa mengurangi kecepatan atau speed data," timpalnya.

Perangkat MiFi M5 inipun lantas disebutnya jadi varian paling canggih dari semua line up MiFi besutan Smartfren.

"Ini juga baru masuk di galeri kami pada sekitar awal Oktober ini, jadi masih fresh sekali," pungkasnya.