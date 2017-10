Baru Saja Hebohkan Telah Putus dengan Vebby, Baim Wong Kepergok Bareng Ayu Ting Ting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hubungan aktor Baim Wong dengan Vebby Palwinta dikabarkan telah berakhir.

Sempat malu-malu mengakui keseriusannya, baik Baim maupun Vebby akhirnya semakin berani go public.

Setelah datang ke acara ulang tahun Vebby, Baim juga tampak merayakan momen Idul Adha bersama keluarga mantan kekasih Rizky Febian itu.

Tak ingin main-main lagi di usianya yang telah matang, Baim bahkan mengaku akan segera melamar Vebby dalam waktu dekat.

"Sebenarnya udah dekat-dekat sih lamarannya, udah mau pertemuan keluarga," kata Baim, dilansir dari Kompas.com.

Namun jodoh memang tak ada yang tahu, tiba-tiba Baim mengunggah sebuah foto yang menyiratkan hubungannya dengan Vebby telah kandas.

Dalam foto berlatar hitam itu, tertulis "I tried. You didn't. I'm done Have fun (Aku telah mencoba. Kamu tidak. Aku selesai. Selamat bersenang-senang)".