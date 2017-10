11 Tahun Jadi Bintang Film Porno! Wanita Cantik Ini Ungkap Fakta Mengejutkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seorang bintang porno membeberkan fakta di balik industri 'lendir' yang dikerjakannya.

Fakta tersebut dibeberkan melalui media sosial Reddit beberapa waktu yang lalu.

Dilansir dari Mirror, seorang bintang porno bernama Tori Black menghabiskan waktu satu jam di media sosial Reddit untuk menjawab pertanyaan penggemarnya.

Dalam sesi yang ia namakan AMA atau Ask Me Anything tersebut, ia menjawab setiap pertanyaan penggemar dengan penuh kejujuran.

Seorang pengguna Reddit menanyakan hubungan Tori dengan lawan mainnya di luar film dewasa.

Secara jujur ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan lawan main hanya sebatas profesionalisme kerja.

Tidak ada kedekatan yang berarti, bahkan mereka tidak sering menghabiskan waktu bersama.

Kemudian, pengguna lain menanyakan apakah ada anggota keluarga atau teman yang menjauhinya setelah memutuskan terjun ke industri 'lendir' tersebut.

Tak dipungkiri, wanita kelahiran 26 Agustus 1988 tersebut memang terjadi padanya.