Luna Maya Sedih Sampai Shock Banget Seperti ini, Ada Apa?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kasus Luna Maya terkait foto cover majalah yang menampilkan fotonya berpose bareng orangutan masih terus diperbincangkan.

Sebelumnya, Luna Maya telah mendapat kecaman dari Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation karena dianggap mengeksploitasi orangutan, serta dinilai melanggar undang-undang perlindungan satwa.

Luna Maya memberikan keterangannya bahwa ia merasa sedih dianggap mengeksploitasi binatang, khususnya orangutan.

"Aku shock banget, padahal aku aja sekarang lagi proses untuk meninggalkan makanan daging sebagai that's how much and how I love animals," ungkap Luna Maya saat diwawancarai di Gedung MD Place, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

"Jadi, kalau berbalik kayak gini ya I'm very sad kalau orang-orang berpikir aku seperti itu, kayak kontra jadi aku sedih aja," lanjutnya.

Luna juga menjelaskan bahwa pihak yang seharusnya diminta untuk bertanggungjawab bukanlah dirinya, melainkan pihak majalah yang menjadikannya model untuk cover majalah tersebut.

"Aku berharap semua pihak-pihak yang mengecam ke aku bisa lebih dewasa untuk melakukan konfirmasi ke pihak yang bersangkutan, yaitu ke pihak majalah, karena aku hanya bersikap profesional," ucap Luna Maya.

Namun, dibalik semua itu, Luna juga berharap jika kasus yang menimpanya akan segera selesai.

"Menurut aku, ini bisa diselesaikan secara damai. Mudah-mudahan pihak yang diselesaikan itu pihak Bali Zoo dan foundation-foundation yang melakukan kecaman itu," kata Luna Maya.

"Ke akunya terakhir aja, soalnya kalau aku yang ditanyain aku jadi bingung. Yang punya kerja sama kan bukan aku, aku hanya di hire sebagai profesional aja," tuturnya.

(Putri Amalia Irawan/Nova.id)