Gembar-gembor Mau Menikah, Baim Wong Malah Posting ini, Putus Ya?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hubungan asmara antara aktor Baim Wong dan aktris Vebby Palwinta memang masih hangat diperbincangkan.

Usia hubungan mereka juga masih terbilang seumur jagung.

Namun, kejanggalan datang pada unggahan foto terakhir Baim Wong dan instastoriesnya pada akun instagram pribadinya.

Pada foto yang Baim unggah tersebut bertuliskan, "I tried. You didn't. I'm done. Have fun."

Lalu Baim juga menuliskan keterangan pada foto tersebut "Done,".

Bukan hanya itu, instastories Baim Wong juga bertuliskan kata-kata yang sepertinya sedang menggambarkan suasana hatinya saat ini.

"Take a deep breath."

"It's just a bad day. Not a bad life," tulisnya pada unggahan foto itu.

Menanggapi hal tersebut, netizen berbondong-bondong mengomentari foto Baim Wong dengan mendoakan agar hubungan Baim dan Vebby baik-baik saja.

"@baimwong semoga baik-baik saja dengan @vebbypalwinta, semoga lancar sampai nikah ya (emoji)," kata @delli.svt.

"Putus!! Masa sih... ? Yg terbaik aja buat kalian @vebbypalwinta @baimwong," timpal @winddajayantii.

"Masa putuss siihhh? kn udh mau nikah? sukaa banget lihat @baimwong dn @vebbypalwinta.. smoga baik2 saja ya Aamiin," tambah @rillarininta.

"@baimwong dan @vebbypalwinta saya sangat mendukung dan suka sekali dengan hubungan kalian berdua, semoga dilancarkan segalanya,sampai nikah, Aamiin Allahumma Aamiin (emoji)," tulis @delli.svt.

"Orang bilang kalo mau nikah memang banyak cobaan nya ,salah ngomong bisa berakibat fatal, semoga kalian baik2 aja ya @baimwong,@vebbypalwinta," tandas @_aisyahami.