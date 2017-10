Dua Kota di Kalbar Ini Alami Inflasi, Inilah Lengkapnya Data Statistik Kalbar Yang Dirilis BPS

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Jika sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis beberapa data strategis nasional terkini.

BPS Provinsi Kalbar juga telah merilis Berita Resmi Statistik Provinsi Kalbar, yang dirilis tanggal 2 Oktober 2017.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sambas, Amad Badar menyampaikan, sejumlah dua kota IHK di Kalbar pada September 2017, tercatat mengalami inflasi.

Yakni, Kota Pontianak inflasi 0,24 persen yang merupakan urutan ke 25 dari 82 kota IHK, dan Kota Singkawang mengalami inflasi 0,71 persen yang merupakan inflasi urutan ke 5.

"Kemudian perkembangan ekspor dan impor. Nilai ekspor Kalimantan Barat pada Agustus 2017, dibanding Juli 2017 naik 24,24%, dari US$ 50,13 juta meningkat menjadi US$ 62,28 juta, demikian pula impornya naik 21,37 %, dari US$ 21,59 juta meningkat menjadi US$ 26,20 juta. Neraca perdagangan Kalimantan Barat pada Agustus 2017 surplus US$ 36,08 juta," ungkapnya, Minggu (8/10/2017).

Selanjutnya perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP di Kalimantan Barat pada September 2017 tercatat 97,22 poin, naik 1,50 %, dibanding NTP Agustus 2017 yang sebesar 95,79 poin.

Kemudian pada Pariwisata dan Transportasi. Jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2017 sebanyak 3.924 kunjungan, meningkat 39,35 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya yg sebesar 2.816 kunjungan.