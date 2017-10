Tinjau Kondisi Fisik Anggota, Polres Sintang Gelar TKJ

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ratusan personel Polres Sintang dan beberapa personel Polsek jajaran tampak begitu antusias saat mengikuti Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) yang diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Stadion Baning, Kabupaten Sintang, Jumat (06/10/2017) pagi.

Kapolres Sintang AKBP Sudarmin mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya TKJ ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi fisik serta kesehatan anggota.

Ia berharap seluruh anggota memiliki kondisi fisik yang prima guna menunjang sempurnanya pelaksanaan tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

"TKJ ini merupakan kegiatan rutin, yang diadakan dua kali dalam setahun dan tadi saya melihat antusias anggota cukup tinggi, dengan banyaknya peserta yang hadir untuk mengikuti tes tersebut", ujar Kapolres saat meninjau pelaksanaan TKJ.

Sementara itu, Kabag Sumda Polres Sintang, Kompol Purwanto menyampaikan kegiatan TKJ ini dilaksanakan secara serempak pada hari ini. Nantinya bagi anggota yang memperoleh nilai di bawah standar akan dilakukan tes ulang.

Ia menambahkan bahwa dalam TKJ tersebut ada lima item yang harus dilewati oleh anggota. Di antaranya lari keliling lapangan selama 12 menit, pull up, push up, sit up dan shutle run (lari dengan membentuk angka 8).

"Sedangkan bagi anggota yang sudah berumur 50 tahun ke atas (lansia), hanya melaksanakan jalan kaki mengelilingi lapangan selama 20 menit," pungkasnya.