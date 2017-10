9 Fakta Menarik Casey Neistat, YouTuber Amerika yang Datang ke Indonesia, Segini Total Hartanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -- Casey Neistat merupakan seorang YouTuber dari Amerika Serikat.

Pria kelahiran 25 Maret 1981 ini juga berprofesi sebagai vlogger dan pembuat film.

Casey Neistat datang ke Indonesia untuk mengisi acara festival kreatif tahunan.

Dia menjadi pembicara utama dalam acara Ideafest.

Acara Ideafest ini digelar sejak Kamis (5/10/2017) sampai Jumat (6/10/2017) kemarin di Jakarta.

Casey Neistat memberikan materi bertopik "Do What You Can't" kemarin sore selama 45 menit.

Dilansir dari tekno.kompas.com, Casey mengatakan dia fokus membicarakan peluang menjadi kreator di media sosial secara umum, bukan hanya YouTube, pada materi yang ia berikan di Ideafest.

Selain Seorang YouTuber, ada hal lain yang harus kamu ketahui tentang Casey Neistat.

Dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, inilah fakta tentang Casey Neistat.