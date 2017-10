Wow, Pendapatan Mantan Anggota EXO ini Bikin Melongo, Netizen: Pantas Saja Tinggalkan SM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -- Kris Wu lolos audisi SM Entertainment di Vancouver, Kanada, saat usia 16 dan mulai menjadi trainee pada 2008.

Berbeda dengan Kris, Luhan menjajal audisi di JYP Entertainment pada 2008, namun tidak lolos.

Ketika Luhan bersekolah di Seoul pada 2010, ia ditawari oleh SM Entertainment untuk menjadi trainee tanpa audisi.

Kris dan Luhan pertama kali debut pada Desember 2011 bersama anggota EXO lainnya.

Tidak hanya itu, Kris dan Luhan termasuk dalam sub unit EXO, yaitu EXO-M bersama Tao, Lay, Xiumin, dan Chen.

Baca: Gadis Cantik Ini Akhiri Hidup dengan Tabrakkan Diri ke Kereta, Statusnya Bikin Pilu

Kris memutuskan meninggalkan EXO pada Mei 2014, disusul Luhan pada Oktober 2014.

Keduanya memutuskan kembali ke negara asal mereka, China dan memulai solo karir mereka.

Luhan memulai debut solonya di China pada 2015 dengan merilis album Reloaded.

Dia juga sempat membintangi beberapa film, di antaranya 20 Once Again (2015), The Witness (2015), dan Time Raiders (2016).