Kamu Gemar Fitness? Yuk ke AM Gym Fitness Center 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tak perlu bingung mencari tempat fitness di Kota Pontianak. AM Gym Fitness Center bisa jadi solusi Anda untuk menjaga kebugaran tubuh.

Pusat kebugaran yang telah berdiri sejak enam bulan lalu ini berada di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Sepakat 6 Ruko 1 A-B, Kamis (5/10/2017).

AM Gym Fitness Center memiliki berbagai alat fitness lengkap diantaranya treadmill, dumbbell, barbell, tricep machine, static bicycle, shoulder press machine dan beberapa alat lainnya.

Alat-alat fitness-nya baru dan ber-merek ternama seperti impulse, sterling dan plamax. Biaya fitness cukup terjangkau yakni Rp 30 ribu per hari atau Rp 350 ribu per bulan bagi member.

Selain fitness, AM Gym juga memiliki studio senam di lantai dua. Ada senam aerobic, body language, zumba, yoga dan piloxing. Senam dipandu oleh instruktur berpengalaman di Kota Pontianak.

Operasional AM Gym setiap hari mulai pukul 06.00-21.00 WIB. Contact Person (CP) AM Gym Fitness Center : 082252314957. Fasilitas lain yakni wifi, ruang ganti pakaian, locker, lantai flooring, parkir aman dan gratis. Ruangan AM Gym juga luas, nyaman, bersih dan tertutup.

Bagi pemilik kartu TFC Premium, AM Gym Fitness Center memberikan fasilitas gratis fitness sebanyak 12 kali setahun.

Penasaran seperti apa AM Gym Fitness Center, simak dalam video di atas.