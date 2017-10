Arnold: Banyak Negara Hancur Karena Radikalisme

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Staf Korem (Kasrem) 121/Abw Kolonel Inf Arnold A.P Ritiauw mengatakan pelaksanaan Peringatan HUT ke-72 TNI Tahun 2017 memang tidak dilaksanakan secara meriah, namun bukan berarti mengurangi nilai dari peringatan tersebut.

Pada HUT ke-72 ini mengangkat motto "bahwa bersama rakyat TNI kuat", hal ini juga terdapat dalam amanat dari Panglima TNI.

Tugas selalu ada bagi seluruh anggota TNI dengan berlandaskan pada sapta marga sumpah wajib prajurit.

Dalam menjalankan tugas, operasi militer TNI terbagi menjadi dua, yaitu untuk perang dan selain perang. Saat situasi kondisi seperti ini, memang yang paling banyak ditampilkan ialah operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang misalnya dengan membantu masyarakat mengatasi kesulitannya. Itu juga menjadi salah satu tanggung jawab TNI terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya dengan memberikan bantuan.

"Misalnya kita ikut terlibat dalam cetak sawah, itu kan mengatasi kesulitan rakyat karena padi kita kurang sehingga TNI dengan Kementrian Pertanian bersama-sama dalam melaksanakannya," jelasnya, Kamis (5/10/2017) pagi.

Kasrem121/ABW Kolonel Inf Arnold A.P Ritiauw

Namun barkaitan dengan tugas pokok TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Paham radikalisme dan intoleran juga menjadi ancaman yang harus siap dihadapi TNI saat ini. Meskipun di dalam undang-undang sudah ada yang mengatur tentang terorisme.

"Karena banyak negara yang hancur karena adanya radikalisme. Sehingga TNI terpanggil untuk berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi TNI dalam rangka menjaga jangan sampai ada paham radikalisme di negara kita," pungkasnya.