9 Komoditi Ekspor Alami Kenaikan, Satu Komoditi Penopang Perekonomian Masyarakat Ini Kembali Anjlok

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Nilai ekspor Kalimantan Barat Agustus 2017 mengalami kenaikan sebesar 24,24 persen dibanding Juli 2017.

Jika pada Juli nilai ekspor hanya 50,13 juta dolar AS pada Agustus 2017 nilai ekspor Kalbar yang dipublis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar melalui website resmi miliknya mencapai 62,28 juta dolar AS.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar melalui berita Resmi Statistik merilis nilai ekspor Kalbar pada Juni 2017 turun 15,58 persen dibanding Mei 2017 dari 51,20 juta dolar AS menjadi 43,22 juta dolar.

Angka ekspor Kalbar pada Agustus 2017 mengalami lonjakan cukup tinggi dan naik 75,07 persen jikan dibandingkan periode Januari-Agustus 2016.

Kepala Bidang Statistik Distribusi, BPS provinsi Kalbar, Arianto menjelaskan hampir semua komoditas ekspor mengalami kenaikan seperti bahan kimia anorganik, kayu barang dari kayu, biji kerak dan Abu logam, karet dan barang dari karet, lemak dan minyak hewan nabati, buah-buahan, ampas sisa industri makanan, tembakau getah dan damar serta ikan dan udang.

Data ekspor Kalbar menurut golongan barang (HS 2 digit) Bahan Kimia Anorganik (H528) mengalami peningkatan ekspor dari Juli sebesar 26,03 juta dolar AS menjadi 29 juta dolar AS, Kayu Barang dari kayu (H544) dari 7,52 juta dolar AS pada Juli menjadi 9,92 pada Agustus, dan Bijih, Kerak, dan Abu Logam (H526) dari 3,87 mengalami kenaikan pada Agustus menjadi 8,07 juta dolar AS.

