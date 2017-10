Sertijab Sejumlah Perwira dan Pejabat, Ini Pesan Kapolresta Pontianak Kota

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Purwanto memimpin Sertijab sejumlah perwira dan pejabat yang dilaksanakan di Aula Mapolresta Pontianak Kota, Selasa (03/09/2017).

Kompol YA Muhammad Ilyas Kabag Ren Polresta Pontianak Kota diserah terimakan pada Kompol Hasyani.

(Baca: Terapkan Kurikulum Sama, MI Al-Ikhsan Ingin Sejajar dengan Sekolah Negeri )

Kompol Saloom Pardamean Silaban Kapolsek Pontianak Barat diserahterimakan pada Kompol Bernawis. AKP Hery Purnomo sebagai Kapolsek Sungai Ambawang, IPTU Jumari Setiawan Kapolsek Kuala Mandor B diserahterimakan pada IPTU Suryadi.

(Baca: Inilah 6 Orang Indonesia yang Punya Jet Pribadi, Bahkan Ada yang Miliki Perusahaan Maskapai Sendiri )

Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Purwanto menuturkan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam institusi Polri sebagai Tour Of Duty And Tour Of Area.

"Semuanya itu untuk kepentingan yang lebih besar dan perbaikan perbaikan dalam institusi. Sekaligus dalam rangka memberikan reward dan punishment kepada anggota yang mengawaki dalam institusi Polri," ujarnya.

(Baca: Kadisdikbud Sintang Sayangkan 37 Guru Garis Depan di Sintang Undurkan Diri )

Ia pun mengatakan, hal itu sebagai salah satu upaya penyegaran organisasi pada aspek sumber daya manusia dan aspek pembinaan kesatuan dengan melalui pentahapan jabatan yang disesuaikan dengan kepangkatan yang disandang.