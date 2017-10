Bukan Model, Cewek Cantik Ini Malah Pilih Jadi Pemadam Kebakaran

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pantang pulang sebelum padam jadi hal yang melekat erat pada pasukan pemadam kebakaran.

Biasanya pemadam kebakaran didominasi oleh laki-laki karena memadamkan api yang berkobar jelas merupakan hal yang berat.

Tapi apa jadinya kalau ada perempuan yang ambil bagian dalam memadamkan api?

Naaah ini nih yang unik. Udah cantik, mainnya yang ekstrim pula.

Adalah pemilik akun instagram @cacasyarifah yang diketahui adalah satu diantara anggota pemadam kebakaran swasta yang ada di Pontianak.

Ia mengunggah potret dirinya menggunakan seragam orange dengan keterangan foto:

"When u said i'm not a girl"

Netizen kemudian beramai-ramai bertanya kebenaran perihal ia yang menjadi bagian dari pemadam kebakaran.

Ternyata ia sudah bergabung sejak SMA.

Wah keren ya.

Siapa yang mau ikut jejaknya Caca nih?