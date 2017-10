Suasana Pembukaan The 8th CILS International Conference on State Boundary Affairs

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Center for International Law Studies (CILS) Universitas Indonesia menyelenggarakan the 8th CILS International Conference on States Boundary Affairs.

Pembukaan kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Senin (2/10/2017).

Konferensi ini dibuka dengan tarian adat penyambutan. (Mg2)

