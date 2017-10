Idol Korea yang Pernah Pake Batik, Simak Videonya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selamat Hari Batik guys. Gimana hari ini? sudahkah kamu pake batik?

Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Pada tanggal ini, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik.

Kita sendiri harus bangga dengan kain Indonesia yang satu ini karena corak dan motifnya yang keren dan beragam.

Karena kekerenannya ini, banyak juga loh Idol Korea yang kedapatan menggunakan batik, ntah itu pemberian dari fans, saat comeback atau juga saat pemotretan.

Contohnya nih Ailee yang menggunakan batik saat pemotretan, lalu SNSD serta Wonder Girl yang hadir di suatu acara dengan menggunakan batik, lanjut ke Super Junior yang kerap diberikan hadiah batik dari fans Indonesianya, dan juga Exo yang sering kedapatan menggunakan batik saat manggung.

Gimana kecenya mereka saat menggunakan batik? yuk simak video berikut, mereka aja pake batik masak kamu enggak.