Fakultas Hukum Untan Gelar the 8th CILS International Conference on State Boundary Affairs

Pembukaan the 8th CILS International Conference on States Boundrary Affair di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Senin (2/10/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Center for International Law Studies (CILS) Universitas Indonesia menyelenggarakan the 8th CILS International Conference on States Boundary Affairs, pembukaan kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Senin (2/10/2017).

Konferensi ini dihadiri oleh para akademisi dan peneliti di bidang hukum internasional, diantaranya adalah 6 pembicara di bidang hukum internasional dari berbagai negara berbeda seperti Belanda, Switzerland, New Zealand, dan Jepang.

(Baca: Lagi, Polres Bengkayang Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal. Wah Isinya Ada Daging Alana )

Selain itu hadir juga dekan fakultas hukum Universitas Indonesia Dr Topo Santoso, ketua Center for International Law Stu dies fakultas hukum Universitas Indonesia Prof. Melda Kamil Ariadno, dan Dirjen Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dr Ius Dumoli Agusman.

Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman mengatakan pertemuan ini penting karena berbicara tentang perbatasan, baik itu wilayah darat dan laut dan posisi Kalimantan Barat sendiri adalah wilayah perbatasan.