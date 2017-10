Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Gelar Konferensi Hukum Internasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman menilai pelaksanaan Konferensi Internasional yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Center for International Law Studies (CILS) Universitas Indonesia yang bertajuk the 8th CILS International Conference on States Boundary Affairs merupakan kesempatan baik untuk mengkaji hukum yang berkaitan dengan perbatasan.

"Pertemuan kali ini sangat penting karena ini membicarakan dua wilayah perbatasan yaitu Kalimantan Barat dan Sarawak. Dari etnis, suku, kebiasaan dan kearifan lokal kitq sama. Tapi kita dibatasi hukum dan kewarganegaraan. Dan ini menarik untuk dikaji, meskipun kita memiliki perbatasan tetapi sesungguhnya secara imajiner, itu bisa kita eliminer sehingga kemajuan dua belah pihak bisa terwujud dan setara," ujarnya saat ditemui disela-sela acara, Senin (2/10/2017).

(Baca: Fakultas Hukum Untan Gelar the 8th CILS International Conference on State Boundary Affairs )

Adapun pokok-pokok yang dibahas pada konferensi ini adalah penguatan hukum antar dua negara dan perjanjian hukum perbatasan.

Tujuannya untuk mengkaji beberapa permasalahan di perbatasan dari sisi hukum.

Dia berharap dengan adanya kajian seperti ini akan ada perkembangan yang membuat perekonomian kedua negara jadi seimbang.

"Karena kita bisa lihat perekonomian kedua negara ini tidak equal, tapi syukurlah keadaan daerah perbatasan sudah jauh lebih baik pada masa Presiden Jokowi," katanya.

Konferensi yang dihadiri berbagai akademisi dan peneliti bidang hukum internasional baik dalam negeri maupun luar negeri itu dihadiri juga oleh Dirjen Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dr Iur Dumoli Agusman.

Usman Thamrin juga menyampaikan pentingnya peran akademisi dalam membangun negara, karena pemerintah memerlukan kajian mereka sebagai bahan pertimbangan untuk menangani permasalahan negara.