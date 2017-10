Aneka Makmur Sejahtera Rayakan Ulang tahun ke-47

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Manajemen Tribun Pontianak mengunjungi kantor PT. Aneka Makmur Sejahtera di Jalan Tanjungpura Pontianak untuk memberikan selamat ulang tahun yang ke-47, Senin (2/10/2017)

Kunjungan ini pula untuk menyerahkan kue ulang tahun yang ke 47 yang jatuh pada setiap tanggal 1 Oktober.

AMS merupakan perusahaan dengan jaringan distribusi dan pemasaran produk sepeda motor Yamaha, Unilever, Oil Castrol, Sparepart Yamaha, Ciputra, hotel Amaris, Dunlop, dan bisnis lainnya.

Direktur PT. Aneka Makmur Sejahtera, Chandra Firmanto mengatakan diusia ke-47 kendala yang dialami AMS berkaitan dengan IT.

Hal ini disebabkan karena kondisi Pontianak yang memang belum sepenuhnya mendukung infrastruktur IT.

Namun bagaimanapun, dia mengatakan perusahaannya tetap melakukan penyesuaian dengan perkembangan sekarang.

Caranya dengan banyak melakukan pengembangan di IT sistem itu sendiri, selain itu mereka juga melakukan pengembangan bisnis di bidang yang baru.

"Sebagai usaha yang bergerak di bisnis distributor kita harus up date dengan perkembangan, mengikuti ritme, sekarang IT sudah yang utama, kita juga terapkan itu. Selain itu kita mengembangkan bisnis ke lahan yang baru seperti properti, kalau saya pribadi akhir-akhir ini mulai investasi untuk perusahaan-perusahaan start up," katanya.

Dia berharap perusahaannya tetap berkembang dan bisa mengatasi tantangan yang akan dihadapinya.

Dia berharap perusahaannya tetap bisa menyatukan cara kerja generasi yang lebih tua dan generasi masa kini.

Menurutnya ini penting karena generasi tua dan muda memiliki cara kerja yang berbeda, keduanya memiliki kelebihan dan dia berharap kelebihan itu bisa disatukan.

"Tantangan itu pasti ada, tapi jangan sampai jadi hambatan," pungkasnya.