Suasana Keseruan Senam Zumba Panasi Self Healing

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Destriadi Yunas Jumasani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Puluhan peserta berzumba ria di Qubu Resort, Jalan Ahmad Yani II, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (1/10/2017) pagi.

Peserta pun dengan lincahnya mengikuti gerakan Zumba yang diinstrukturi Marni dan timnya.

Shaliha dan Amarta Self Healing Art menggelar FUNtastic 'Self Healing Art' yang dipandu langsung Dika Satjadibrata yang merupakan Leader Amarta Self Healing.