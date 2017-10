Bassis Ada Band Pimpin Self Healing di Qubu Resort

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Destriadi Yunas Jumasani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Puluhan peserta mengikuti Self Healing yang digelar di Qubu Resort, Jalan Ahmad Yani II, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (1/10/2017) pagi.

Shaliha dan Amarta Self Healing Art menggelar FUNtastic 'Self Healing Art' yang dipandu langsung Dika Satjadibrata yang merupakan Leader Amarta Self Healing.

Bassis Ada Band ini pun menunjukkan kepada peserta gerakan-gerakan olah tubuh dan olah pernafasan yang ia ciptakan untuk penyembuhan diri sendiri.