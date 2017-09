Pingin Beli Mobil, Punya Bujet Minimalis, Ini Deretan Mobil Bekas Rp 50 Juta Hingga Rp 100 Juta!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mobil bekas dengan rentang harga Rp 50 juta – Rp 100 juta masih menarik untuk disimak.

Buat alternatif, ada merek non-Jepang seperti Mercedes-Benz dan BMW (Eropa), Ford dan Chevrolet (Amerika), serta Perancis yakni Peugeot.

Menurut pantauan awak redaksi di Bursa Mobkas MGK Kemayoran dan situs-situs online, model yang paling sering ditawarkan adalah Mercy dan BMW. Misalnya, Mercy E-Class W124 1992 dan W210 1998, BMW Seri 3 E36 1999 dan E46 2006.

Model favorit lainnya adalah Ford.

Sejak Ford Indonesia angkat kaki pada 2016, semakin banyak konsumen yang melepas mobilnya ke pasaran.

Ford Fiesta jadi model yang paling banyak ditawarkan.

Senada dengan Ford, sejak General Motors (GM) menutup pabriknya di dalam negeri, harga bekas merek Chevrolet merosot.

Chevrolet Spin produksi 2013 sekarang ada di kisaran harga Rp 50 juta – Rp 100 juta.

Febri Ardani/Otomania.com Mercedes-Benz di bursa mobil bekas MGK Kemayoran.

Pilihan lain yang ada di kisaran harga itu, yaitu Jeep CJ7, Peugeot 206, Ford Ranger.

Berikut daftar mobkas harga Rp 50 juta – Rp 100 juta.

BMW 318i AT 1999 Rp 75 juta

BMW 320i AT 2006 Rp 85 juta

BMW 318 AT 2003 Rp 98 juta

Mercy E300 1992 MT Rp 55 juta

Mercy E200 MT 1998 Rp 68 juta

Mercy E230 AT 1997 Rp 75 juta

Mercy C200 MT 2011 Rp 82 juta

Ford Fiesta Trendy AT 2011 Rp 95 juta

Ford Fiesta MT 2012 Rp 95 juta

Ford Escape AT 2004 Rp 72 juta

Ford Ranger Mega Cabin MT 2007 Rp 100 juta

Chevrolet Aveo AT 2003 Rp 50 juta

Chevrolet Spin LT MT 2013 Rp 98 juta

Chevrolet Spark LT MT 2011 Rp 98 juta

Chevrolet Optra AT 2006 Rp 70 juta

Chevrolet Trooper MT 1993 Rp 65 juta

Peugeot 206 MT 2002 Rp 59 juta

Peugeot 807 AT 2003 Rp 97,5 juta

Peugeot 206 MT 2004 Rp 59 juta

Jeep CJ7 MT 1985 Rp 85 juta

Artikel ini telah dipublikasikan sebelumnya oleh kompas.com dengan judul Deretan Mobil Bekas Non-Jepang di Bawah Rp 100 Juta