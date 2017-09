Ayo Tebak Ini Siapa? Dulu Imut, Gedenya Jadi Penyanyi Terkenal

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anak kecil selalu bikin gemes siapapun yang ngeliatnya termasuk anak kecil yang ada difoto ini.

Berlatarkan suasana luar negeri dengan salju, gadis kecil ini tampak cantik dengan jaket tebalnya.

Kulitnya putih, senyum manis terukir diwajahnya.

Siapa kah dia?

Dia adalah seorang penyanyi kebanggan Indonesia yang baru saja mengeluarkan singel berjudul "Terpesona".

Belum bisa menebak? Dia adalah penyanyi yang berduet dengan Raisa Andriana dilagu Anganku Anganmu.

Yaaa kamu benar, dia adalah Isyana Sarasvati. Isyana mengunggah foto masa kecilnya beberapa hari lalu dnegan keterangan foto:

isyanasarasvati First ever experience becoming the conductor to my own song (alias director hahaha sok puitis ceritanya).

I won't be sharing anything too complicated with you guys. Just a short portrayal of a younger Isyana for this flashback to 2007. Every small detail within this MV means much more to how it appears. All the detailed elements representing my childhood interpreted by a more grown-up Isyana.

A massive thank you to everyone in the team that made my imaginations visually real. A personal shoutout to Candi, Manda, Ervan, Bagoes and team, Liko and team, Anggie and team, Yehuda, Mba Yoan, Kathrene, Dhio, Caca, and especially to my duet partner Gamaliel who was willing to collaborate with me and contribute his amazing voice and very helpful video editing skills to complete this song!

I hope you enjoy watching this simple yet accurate depiction of a younger Isyana. This is the first single of my new album Paradox, Terpesona!

(Link on my bio!!) Enjooy!

Ya foto ini adalah bagian promosi single Terpesona. Sukses terus ya Isyana.