Polres Kapuas Hulu Bagikan 34 Helm SNI Gratis Saat Razia di Perbatasan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Satlantas Polres Kapuas Hulu mengelar razia pengendara sepeda motor dan membagikan sebanyak 34 Helm SNI, di wilayah Jl Lintas Utara, Kecamatan Badau (Perbatasan), Jumat (29/9/2017).

Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi S.IK MH, bersama Kasat Lantas, Kapolsek Badau, Kanit Dikyasa, Kanit Patroli, Kbo Sat Binmas, dan para Polwan Polres Kapuas Hulu.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Imam Riyadi menyatakan, razia yang dilakukan oleh pihaknya untuk menumbuhkan disiplin berlalulintas sejak usia dini.

"Razia ini dengan sasaran pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran diusia dini," ucapnya.

Selain itu kata Imam Riyadi, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pelanggar lalu lintas. Dimana bagi pelanggar diambil tindakan untuk mengucapkan Pancasila, Sumpah Pemuda, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Kita juga membagikan Helm SNI kepada para pelanggar lalu lintas seperti pelajar SMA Negeri 1 Badau sebanyak 34 helm. Dengan jumlah pelanggar pengendara sepeda motor sebanyak 60," jelasnya.

Imam menuturkan, bagi pelanggaran lalu lintas seperti pelajar dilakukan penindakan teguran lisan, kemudian diberikan pembinaan dan arahan.

"Tujuan kita membagikan Helm SNI kepada pelajar yang melanggar lalu lintas, sebagai bukti pembinaan Polres Kapuas Hulu terhadap para pelajar yang melakukan pelanggaran lalu luntas," ungkapnya.

