Ternyata Isyana Sarasvati, Cewek yang Suka Galau!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati (24) mengaku tidak bisa lepas dari yang namanya perasaan galau.

Jika merasa lapar, Isyana juga bisa galau.

"Oh pasti bisa galau, kayak kurang makan gitu mungkin galau," kata Isyana di sela peluncuran album terbarunya, Paradox, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).

"Karena aku juga tipikal orang yang benar-benar harus ada makanan setiap saat."

"Jadi kadang-kadang kalau lapar suka galau sendiri," ujar dia.

Namun, Isyana justru sering mendapatkan ide bermusik ketika sedang galau.

Menurut dia, rasa galau sudah lumrah terjadi pada manusia.

"Pastinya aku juga manusia pasti ngerasain up and down."

"Enggak selalu happy, kadang merasa sendiri sepi, apalagi ya?"

"Ya perjalanan hidupnya enggak mungkin senang teruslah," kata dia. (Isyana Sarasvati Bakal Galau kalau Kurang Makan/Kompas.com/Tri Susanto Setiawan)