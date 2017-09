Raisa Dapat Perlakukan Begini dari Hamish, Netizen: Cobaan Apa Lagi Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bahasan soal pasangan Hamish Daud dan Raisa Andriana tak kunjung selesai.

Setelah pernikahan keduanya yang disebut dengan 'Hari patah hati nasional' kini di dunia maya muncul foto serta video keduanya yang sedang mengunjungi Italia untuk honeymoon.

Keduanya pun membagikan kegiatan mereka selama berada di sana.

Akun @thebridestory pun menggunggah sebuah foto romantis Raisa dan Hamish.

Pada foto tersebut, tampak Raisa dengan balutan dress merah pendek sedang dirangkul dan mendapat kecupan dari Hamish di kepalanya.

@thebridestory: pun memberikan keterangan foto

"Something to light up your afternoon, here‘s a picture of @raisa6690 and @hamishdw on their honeymoon captured by @sweet.escape. We simply adore how romantic the couple is and how ravishing Raisa looks in red, do you love this as much as we do? Leave your

comment below!"

Netizen pun beramai-ramai mengomentari foto tersebut. Kebanyakan mengaku baper tapi tak jarang juga yang menganggap lebay pasangan ini.

@putritiaragani: Cobaan apalagi ini

@devi.herfiana: Gak kelar2

@dianrizky__: KENAPA HONEYMOONNYA GAK BERES BERES. KZL

@merlusia: Udah dong bikin baperan cape aku tuh

@giskameliachi: Buseeet sampe honeymoon juga di post nih ? Gila bukannya gue envy sih cuma yaa lebay bgt sampe honeymoon pun di share sdgkn yg lain B ajaa duduu