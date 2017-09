Promo 1st Anniversary Studio Bangunan Beri Dikson Produk Lantai Vinyl LG Hausys

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ada diskon spesial yang diberikan Studio Bangunan untuk produk lantai vinyl. Khususnya dari brand LG Hausys, yang juga merek terkenal untuk produk satu ini.

"Ada dikson 5 persen untuk semua tipe lantai vinyl LG Hausys selama periode promo 1st Anniversary ini," ujar Sales Staff Studio Bangunan, Shinta Saftarini (21), Kamis (28/09/2017).

Ia memaparkan setidaknya empat tipe lantai vinyl LG Hausys yang ditawarkan dengan diskon ini. Keempatnya yakni Decotile, Decoclick, Palace dan tipe Familia.

"Decotile tipe model tempat di lantai dengan lem, sedangjan Decoclick tipe dengan model klik saat pemasangan. Kalau Palace dan Familia ini model hampar seperti karpet, beda ketebalan saja," jelasnya.

Pada harga normalnya, Decotile ditawarkan seharga Rp 650 per kotak unuk ukuran lantai 3,31 meter persegi. Dengan diskon ini, harganya menjadi hanya Rp 617.500,- saja per box nya.

Demikian juga dengan Decoclick, yang setelah diskon harganya menjadi hanya Rp 588 ribuan saja per box untuk lantai ukuran 1,83 meter persegi. "Kalau Palace dan Familia, hitungan bisa meter persegi atau per gulung sekaligus. Palace per roll ukuran panjang 25 meter dan lebar 2 meter, setelah diskon jadi hanya Rp 4.365.250,- saja, dan Familia satu rol dengan ukuran sama harganya setelah diskon jadi Rp 2.660.000,-," pungkasnya.