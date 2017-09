Pendiri Majalah Playboy Meninggal Dunia, Selebritas Dunia Ucapkan Belasungkawa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Para selebritas dan mantan model sampul majalahPlayboy mengungkap dukacita mereka atas meninggalnya Hugh Hefner, pendiri tersebut.

Sebelumnya diberitakan, pendiri majalah Playboy Hugh Hefner meninggal dunia di Playboy Mansion pada usia 91 tahun, Rabu (27/9/2017).

“RIP #Hef Thank you for being a revolutionary and changing so many people’s lives, especially mine. I hope I made you proud,” kata pembawa acara Jenny McCarthy melalui Twitter.

Jenny McCarthy pernah menjadi Playmate of the Month edisi Oktober 1993 majalah Playboy.

Pentolan grup band KISS, Gene Simmons, juga menyatakan rasa belasungkawanya.

"A great man, entrepreneur and innovator. Your legacy lives on. #Hef," tulis Simmons.

Dengan pernyataan singkat melalui Twitter, penyanyi R&B, The Weeknd, bersuara. "RIP HUGH HEFNER," katanya.

Sementara itu putri penyanyi Frank Sinatra, Nancy Sinatra, menyebut Hefner sebagai salah satu orang paling baik yang pernah dikenalnya.

"One of the nicest men I've ever known. Godspeed, Hugh Hefner," kata Sinatra.