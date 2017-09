Mahasiswa Asal Mempawah Timba Ilmu di Amerika. Tak Sulit Cari Makanan Halal

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Stefanus Akim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Masih tentang Mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Farihatul Qamariyah yang menimba ilmu di University of Massachusetts (UMass), Amherst melalui program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) di Amerika Serikat.

Selama empat pekan di negeri Paman Sam, mahasiswa berhijab ini membagikan pengalamannya.

Materi perkuliahan yang kami peroleh sangatlah beragam seperti halnya Leadership, Basic US Government, Mode of Citizenship, Sustainability, Antropology, Political Leadership, Gender, Religion in USA, Political Architecture, Design Thinking, Free Speech and US Institution.

Selain itu ada pula materi-materi menarik lainnya yang menyangkut Civic Knowledge.

Kelas-kelas tersebut tidak hanya dihadiri para fellow YSEALI tapi ada beberapa kelas yang juga diikuti oleh mahasiswa Amerika.

Di situlah kami bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang USA dan isu-isu terkaitnya.

Kami juga mendapatkan sesi blogging class untuk menuliskan dan menceritakan kesan perjalanan kami dari proses aplikasi hingga program terlaksana dalam platform Tumblr.

Selain itu, para penyelenggara menyediakan sesi khusus Country Presentation Class dimana semua perwakilan delegasi negara diminta untuk mempresentasikan dan menceritakan beberapa poin mengenai budaya, isu politik, pemerintahan, pendidikan, informasi terkini dan hal-hal penting lainnya tentang setiap negara dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.