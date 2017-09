Ini Dugaan Lokasi Duyung Langka Dipotong-potong

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Hasyim Ashari

TIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMARINDA - Warganet marah begitu mengetahui foto selfie berlatarbelakang beberapa pria yang sedang memotong duyung atau dogong.

Foto tesebut diunggah pemilik akun Facebook, Tan Siuphing, Rabu (27/09/2017). Lokasinya diduga ada di Samarinda. Sebelumnya diduga di Dumai.

Warganet marah karena duyung atau dugong termasuk hewan langka dan dilindungi. Namun, hewan mamalia air ini malah dipotong-potong.

“Saya sebagai masyarakat kota Samarinda tidak akan tinggal diam. Dalam kurun waktu 24jam tidak menyerahkan diri, pasti akan jadi DPO kami,” tulis Aland Zarakoza.

Aprillia Nia bahkan mentag sejumlah instansi.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Divisi Humas Polri. Wwf Indonesia. Liputan6. Liputan6SCTV. CNN Indonesia. CNN News Report Indonesia. Kompas TV. Kompas.com. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals),” tulis Nia.

“Bukti sudah jelas cari lacak lokasi tangkap kurung di jeruji besi gak tau etika itu yang konsumsi hewan cantik yang hampir punah,” tulis Saripudin.

“Jangan lupa ini postingan disimpan/dicapture sebagai bukti sebelum dihapus pemosting,” sahut Alfa Diah Lorna Herliana.

“Bukannya ngebela Yang salah di sini bukan hanya si emba nya saja loh. Tpi liat dong nelayan sama warganya,” tulis Muhammad Kamil Muhtarom.