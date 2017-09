Anda Ingin Cat Rumah? Toko Ini Sediakan Paket Lengkap Beserta Peralatannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Konsep One Stop Shoping menjadi konsep yang diusung Rumah Cat. Sehingga semua kebutuhan konsumen pada proses pengecatan bisa didapatkan di showroom Jalan Tanjungpura nomor 126 I-J ini.

Selain cat, Rumah Cat juga sediakan paket lengkap peralatan pengecatan. "Jadi kami memang sediakan selengkap mungkin semua kebutuhan akan pengecatan, termasuk sampai ke peralatannya juga kami sediakan," ujar karyawati Rumah Cat, Regina Anastasia (24), Kamis (28/09/2017).

Ada ratusan item perlengkapan cat yang disediakan. Jenisnya, katanya, juga cukup lengkap.

Mulai dari baki cat, kuas, roller, kape, sikat baja, hingga meteran. "Extension Pole (tongkat roller) juga bahkan tersedia di tempat kami," lanjutnya.

Ada dua brand yang ditawarkan. Keduanya yakni Prima, dan Ace Oldfields.

"Dua-duanya sama-sama lengkap ka. Tinggal balik ke konsumen lebih pakai yang mana," imbuhnya.

Harga yang ditawarkan pada berbagai perlengkapan ini, katanya juga sangat terjangkau. Mulai Rp 10 ribuan untuk kuas, sampai Rp 130 ribuan untuk paket lengkap.

"Untuk peralatan cat paket lengkap, sudah tersedia untuk semua kebutuhan standar. Dari roller, baki, kuas, padle paint (pengaduk cat, kape," pungkasnya.

