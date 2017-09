Kabar Gembira, Raisa Masuk Nominasi MTV European Music Award 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah sukses menggelar acara pernikahannya di Jakarta dan Bali, Raisa dan Hamish Daud tampaknya sedang pergi bulan madu.

Hal itu terlihat beberapa postingan instastory akun Instagram Raisa dan Hamish Daud.

Nah, belum lama ini, Raisa memosting melalui fitur story di Instagramnya.

Pada postingannya tersebut menuliskan bahwa Raisa masuk menjadi nominasi MTV European Music Award 2017.

(Baca: 3 Fakta Kalau Nagita Slavina Lebih Agresif dari Raffi Ahmad, Foto-foto ini Membuktikannya! )

"Indonesia! Great news!

I got nominated again for MTV European Music Award 2017.

Please help nominate me by tweeting #MTVEMA #NominateRaisa.

Thank youuuu!!" tulis Raisa Andriana seperti dikutip Grid.ID, Selasa (26/9/2017).

Wah, good luck ya Raisa Andriana!

Semoga bisa berhasil memenangkan dan membawa pulang piala di ajang bergengsi MTV European Music Award 2017.