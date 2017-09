Berpenampilan Terbuka, Cinta Laura Nyaris Telanjang Dada di Video Ini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Semenjak meninggalkan tanah air, karier Cinta Laura di kancah internasional semakin moncer saja.

Wajahnya semakin banyak menghiasi beberapa produk ternama.

Belum lama ini, Cinta didaulat untuk menjadi model merek perhiasan.

Sebagai model, tentu ia diwajibkan mengikuti sesi pemotretan.

Ia melakukannya di negara Yunani.

Cinta pun begitu antusias mengikuti sesi tersebut, dan mengunggah beberapa foto dirinya melalui akun Instagram pribadinya.

Kini, namanya kian berkibar usai dipercaya mengikuti sebuah proyek seni peran.

Ia kembali terlibat dalam sebuah film musikal produksi Negeri Paman Sam berjudul Crazy for the Boys.

Sebelumnya, Cinta pernah bermain dalam dua film produksi Amerika Serikat, yakni After the Dark dan The Ninth Passenger.