Piala Asia U-19 - Indonesia Tuan Rumah, Malaysia Masuk Grup Neraka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kualifikasi Piala Asia U-19 dimulai pada tanggal 24 Oktober - 8 November 2018.

Di Grup F kualifikasi Piala Asia U-19 yang akan digelar di Korea Selatan dimulai tanggal 31 Oktober 2018 - 8 November 2018.

Dimana Grup F diisi oleh Korea Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Indonesia.

Timnas U-16 Malaysia akan menjalani jalan terjal untuk menuju putaran final Piala Asia U-19 2018.

Laga pertama Malaysia akan berhadapan Timor Leste di Korea Selatan pada tanggal 31 Oktober 2018.

Untuk melaju ke putaran final, Malaysia harus menjadi juara Grup F.

Jika hanya finish sebagai runner up, Malaysia akan menunggu hasil runner up dari grup lain, karena hanya 5 runner up terbaik yang dapat lolos.

Setelah laga perdana melawan Timor Leste, Malaysia masih berhadapan dengan Brunei, Korea Selatan, dan Indonesia.

Malaysia harus bersaing dengan tim unggulan Korea Selatan ataupun Indonesia untuk menjadi juara grup atau runner up.

Sementara skuat Garuda Nusantara dipastikan lolos ke putaran final karena menjadi tuan rumah.