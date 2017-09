Pedagang Belum Terapkan HET Beras Yang Ditetapkan Pemerintah, Ini Alasannya!

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Meski Kementerian Perdagangan sudah mengimplementasikan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang mengatur harga tertinggi untuk beras.

Namun sepertinya kebijakan harga beras jenis medium dan premium belum diterapkan oleh pedagang di Kota Pontianak.

Salah satu agen beras di Kota Pontianak, Tjahra mengaku pihaknya sudah mendapatkan edaran dari pemerintah terkait penetapan HET beras.

Hanya saja ia mengaku penerapan belum bisa dilakukan lantaran 12 jenis beras yang didatangkan dari Jawa masih dengan modal lama.

"Harga beras saat ini memang sedang naik, kita juga tidak bisa langsung memberlakukan HET beras karena harga beras yang didapat dari distributor beras masih tinggi dan dengan modal lama. Kan kasian dengan distributornya, "ujar Tjandra pada Selasa (26/9/2017).

Rumah Toko (Ruko) Tian Tian Lai yang beralamat di Jalan Tanjung Jaya II, Pontianak Timur ini menjual berbagai jenis beras yang dikemas sendiri.

Jika beras lokal ia jual dengan kisaran harga Rp10 ribu, harga beras tertinggi yaitu Pandan Wangi yang mencapai Rp14.800 per Kg.

Untuk harga beras jenis medium, pemerintah menetapkan HET di pulau Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 9.450 per kilo gram (Kg).

Sedangkan, HET beras medium di Sumatra (terkecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Kalimantan, serta Nusa Tenggara Timur, tercatat sebesar Rp9.950 per Kg. Sedangkan, HET beras medium tertinggi terdapat di Papua dan Maluku sebesar Rp10.250 per Kg.

Untuk HET beras Premium di Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp12.800 per Kg. HET beras premium di Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dipatok di angka Rp13.300 per Kg. Sedangkan, HET beras Premium Papua dan Maluku terbilang Rp13.600 per Kg.