Juli 2017, Oppo Klaim Sebagai Penjualan Smartphone dengan Pertumbuhan Terbaik Dunia

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - OPPO mengklaim diri sebagai satu dari produsen smartphone premium dengan pertumbuhan tercepat secara global. Klaim ini, didasarkan pada popularitas model yang ditawarkan, menurut riset Counterpoint.

Dua smartphone andalan Oppo, Oppo R11 dan Oppo A57, menjadi dua tipe yang punya sumbangsih besar terhadap pencapaian predikat ini. Keduanya, masing-masing (OPPO R11 dan A57) berhasil meraih posisi ke tiga dan ke empat pada laporan Counterpoint Market Pulse untuk penjualan model terbaik di bulan Juli 2017.

" A57 memang menjadi salah satu perangkat smartphone favorit pilihan konsumen Indonesia," ujar, Marketing Director OPPO Indonesia, ujar Alinna Wenxin, sebagaimana rilis yang diterima Tribunpntianak.co.id, Selasa (26/09/2017).

Keduanya, kata Alinna Wenxin, punya keunggulan masing-masing. Oppo R11 misalnya, meski perangkat tersebut tidak hadir di pasar Indonesia, tapi merupakan perangkat yang membawa popularitas OPPO meroket di tahun ini.

(Baca: Beri Pembinaan, Ini Pesan Ketua BMKT Sekadau pada Para Mualaf )

Selain itu, dari laporan Counterpoint pula, hal yang menarik untuk disimak adalah kehadiran A57 menjadi perangkat yang meraih penjualan terbaik selain R11. A57 sendiri termasuk yang pertumbuhan penjualannya di Indonesia sangat baik.

Oppp A57 hadir di Indonesia mulai 26 April 2017 silam. Perangkat yang mengusung jargon "Unstoppable Selfie" ini dihadirkan menarget pasar konsumen anak muda yang aktif di sosial media dan banyak memanfaatkan fitur kamera selfie.

"Posisi penjualannya di Indonesia memang berada persis dibawah OPPO F3, di mana perangkat ini banyak terjual di kota - kota yang memiliki banyak anak muda yang aktif bersosial media seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Tapi perangkat ini menghadirkan kesesuaian antara spesifikasi tinggi, kualitas kamera yang baik dan harga yang menarik," jelasnya.

Di Indonesia angka penjualan A57 katanya terbilang cukup baik. Berada persis di bawah perangkat paling populer OPPO, F3, A57 juga banyak di incar oleh konsumen muda OPPO di luar Jakarta.

Kehadiran warna hitam perangkat ini menjadi pendongkrak faktor popularitas A57 di kalangan anak muda. Apalagi, harga perangkat ini cukup menarik, dilepas dengan harga 2.8 juta, dan hadir dalam warna gold dan black.

Selama 10 tahun terakhir, OPPO disebutnya memang telah menetapkan fokus pada produksi ponsel kamera, sambil berinovasi melalui terobosan pada teknologi fotografi. OPPO merupakan pionir trend selfie dan fitur percantik wajah, menjadi merek pertama yang meluncurkan ponsel dengan kamera depan 5MP dan 16MP.

OPPO juga menjadi merek pertama untuk mengenalkan sistem kamera berputar otomatis, fitur Ultra HD dan teknologi kamera ganda 5x zoom. Seri Selfie Expert F – series yang diluncurkan pada 2016 merubah tren selfie pada industri smartphone.

Pada 2016, OPPO secara global menduduki peringkat nomor 4 dunia, menurut IDC. Dan hari ini, OPPO memberikan pengalaman fotografi smartphone yang terbaik kepada lebih dari 200 juta orang muda di dunia. (hak)

--

Sent from myMail for Android