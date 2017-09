Dua Keunggulan Ini Buat Oppo A57 Populer di Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Oppo A57 tercatat di survey Counterpoint sebagai unit smartphone yang bersumbangsih besar terhadap pencapaian penjualan Oppo di 2017 ini.

Bersama Oppo R11, Oppo A57 mengkatrol Oppo sebagai satu dari merek dengan penjualan terbaik di pasar global.

Hal serupa juga berjalan di Kalbar. Oppo A57, jadi satu dari varian smartphone Oppo yang cukup banyak diboyong pembeli.

"A57 memang termasuk item yang cukup populer di Kalbar," ujar Head Store Mitra Oppo Ayani Megamal Pontianak, Mario Samuel Siagian (26), Selasa (26/09/2017).

Pria yang akrab disapa Mario ini memaparkan, penjualan unit ini, bisa mendominasi hingga 80 persen dari total penjualan unit smartphone Oppo di Kalbar. Baik di gerai store mitra Oppo Ayani Megamal Pontianak yang dipimpinnya, dan juga di gerai-gerai lainnya.

"Pada gerai kami A57 sendirian bisa terjual 20 an unit. Terbesar dibandingkan tipe-tipe lain yang terjual di kisaran 10 an unit per bulannya," bebernya.

(Baca: Juli 2017, Oppo Klaim Sebagai Penjualan Smartphone dengan Pertumbuhan Terbaik Dunia )

Karenanya, katanya, tak mengherankan jika handphone ini masuk kategori smartphone terlaris. Baik di tingkat lokal dan juga regional.

Ada dua keistimewaan yang diusung Oppo A57, yang lantas membuatnya cukup digemari konsumen. Keduanya, kata Mario, yakni soal spesifikasi yang mumpuni, tapi ditawarkan dengan harga yang menurutnya relatif terjangkau.