Bisnis Tumpeng Menjanjikan, Harga Yang Ditawarkan Mulai Rp20 Ribu Hingga Rp3 Juta

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini//ANCHOR 2/EKO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memiliki order yang cukup ramai seiring perkembangan bisnis Tumpeng Pontianak, Nurhadi Nata tak mematok harga tinggi.

Bisa dibilang tumpeng yang ia tawarkan cukup terjangkau untuk berbagai kalangan. Melalui bisnisnya ia juga ingin mengedukasi bahwa tumpeng bisa menjadi kado.

"Kedepannya juga saya ingin mengedukasi pasar bahwa tumpeng juga bisa digunakan untuk memberikan hadiah atau kado yang unik kepada seseorang. Akan sangat berkesan sekali bagi si penerima bila dikirimin tumpeng. Saya ingin melestarikan budaya Indonesia melalui tumpeng, "ujar Nata yang merupakan alumni Politeknik Negeri Pontianak, Jurusan Teknik Sipil pada Selasa (26/9/2017).

Setiap ada perayaan, selamatan, ulang tahun, naik jabatan, acara seremonial, dan lain-lain masyarakat kata Nata bisa menggunakan Tumpeng Pontianak dengan berbagai bentuk dan ukuran yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Masalah harga jangan khawatir karena sangat terjangkau.

Untuk ukuran small harga per 4 porsi Rp160 ribu, per 6 porsi Rp 240 ribu dan 8 porsi Rp300 ribu. Medium per 10 porsi Rp350 ribu, 15 porsi Rp525 ribu dan 20 porsi harganya Rp700 ribu. Sedangkan untuk ukuran large, 25 porsi Rp800 ribu, 30 porsi Rp900 ribu, 35 porsi Rp 1.050.000 dan 40 porsi Rp1,2 juta.

Nah, untuk ukuran premium per 50 porsi Rp1,5 juta, 60 porsi Rp1,8 juta, 70 porsi Rp2,1 juta, 80 porsi Rp2,4 juta, 90 porsi Rp2,7 juta dan untuk 100 porsi Rp3 juta. Alumni SMK Negeri 4 Pontianak, Jurusan Bangunan Gedung ini mengatakan pilihan lauk porsi 4 - 20 bebas pilih 6 jenis yaitu Ayam (bakar, kalasan, goreng, goreng tepung, rendang, kecap).

Selain itu tentunya pelengkap seperti perkedel kentang, oseng2 (kacang panjang, jagung), urapan, telur rebus sambal, mie goreng, bihun goreng, sambal kentang, tahu bacem, tempe bacem dan udang goreng sambal.

Pilihan lauk porsi 25 - 40 agak berbeda karena ada 8 jenis lauk dan 9 jenis lauk untuk pilihan lauk porsi 50 - 100 Lauk bebas pilih 9 jenis.

"Jangan khawatir selain itu ada tumpeng mini (1 porsi), bila menggunakan wadah berupa kotak karton persegi harganya hanya Rp 20 ribu, mika bulat transparan Rp 25 ribu dan piring bulat berhias Rp 30 ribu dengan mnimal order 10 porsi,"ujar Nata.