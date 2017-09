BCA Gratiskan Top Up Flazz BCA

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bank Indonesia (BI) baru-baru ini telah menerbitkan aturan terkait biaya isi ulang (top up) uang elektronik.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (PADG GPN).

Aturan menjelaskan transaksi isi ulang melalui fasilitas pembayaran milik penerbit kartu tidak dikenakan biaya alias gratis.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya yang merupakan pemilik uang elektronik Flazz BCA memudahkan nasabahnya. Kepala Kantor Cabang Utama Pontianak, Hartoyo mengatakan pengisian ulang atau top up salda Flazz bca melalui ATM BCA tidak dikenakan biaya apapun.

Kemudahan kata dia untuk mendukung penuh Gerakan Non Tunai (GNT) yang dicanangkan pemerintah.

"Selama ini isi di BCA dan ATM tidak dikenakan biaya pengisian saldo Flazz BCA. Jadi tidak ada potongan kalau Flazz BCA biasa dibisa diisi sampe Rp1 juta. Selama ini BCA juga balum bebankan biaya. Intinya BCA mengikuti regulasi, "ujar Hartoyo kepada Tribun Pontianak pada Minggu (24/9/2017).

BCA dalam mendukung GNNT juga bermitra dengan Bank Kalbar sebagai partner Flazz BCA untuk menjangkau berbagai kalangan.

Saat ini kata Hartoyo, seluruh infrastruktur untuk mendukung GNNT sudah siap. Untuk mensukseskan program pemerintah ia juga mengajak seluruh masyarakat misalnya dengan menggunakan alat pembayaran non tunai dalam pembelian BBM di SPBU yang tersebar di Kota Pontianak.

"Tinggal kesiapan masyarakat untuk menerapkannya. Transaksi menggunakan kartu Flazz dipastikan aman dan nyaman. Hanya dengan satu kartu yang kedepannya bisa digunakan untuk parkir dan lainnya, "ujarnya.