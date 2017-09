Sempat Dianggap Komunitas Abal-abal, Stand up Comedy Pontianak Tetap Eksis Hingga Sekarang

Eza Gustian saat sedang stand up pada acara Stand up Comedy Check Point di Canopy Center, Jumat (22/9/2017)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Claudia Liberani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Diselenggarakannya acara Stand up Comedy Check Point menjadi momentum di mana para komika Pontianak bertemu.

"Dulu stand up Pontianak dianggap komunitas abal-abal, tapi Alhamdulillah tahun ini Stand up Comedy Pontianak menginjak 7 tahun," kata Eza Gustian ketika sedang stand up di Canopy Center, Jumat (22/9/2017).

Komunitas Stand up Comedy Pontianak merupakan tempat berkumpul penyuka komedi dengan berbagai latar belakang di Pontianak.

Mulai dari pelajar sampai pegawai kantor berkumpul untuk saling menghibur.

"Kami yang eksis ini hanyalah bonus, yang paling utama adalah komunitas ini tetap ada, dan acara malam ini pasti sangat berdampak positif untuk eksistensi Stand up Comedy Pontianak," ungkap Kamil, komika sekaligus MC acara Check Point.

Sementara itu Ogik mengatakan meski tahun ini antusias masyarakat terhadap Stand Up Comedy di Pontianak menurun, dia tetap yakin Stand up Comedy Pontianak bisa solid.

"Dibanding tahun lalu, tahun ini Stand up Comedy Pontianak tidak ramai. Tapi dengan adanya Check Point ini, saya yakin semangat anak-anak Stand up akan kembali." Pungkasnya.